Caro bollette. Mario Draghi promette un “intervento di ampia portata”. In arrivo altri 5-7 miliardi

AgenPress – “Il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni. Il Governo infatti non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica”. Un intervento che, secondo quanto specificherà la sottosegretaria al Mef Cecilia Guerra, varrà tra i 5 e i 7 miliardi.

Lo ha detto ieri il premier Mario Draghi a Genova, per una giornata di incontri istituzionali.

L’ammontare definitivo del provvedimento, come pure i contenuti, sono ancora in fase di definizione. La sottosegretaria al Mef, Cecilia Guerra parlando della cifra “tra 5 e 7 miliardi”, ha spiegato che per il 2022 sono stati stanziati 5,5 miliardi, “raddoppieremo questa cifra, ma non è il momento di decidere uno scostamento”. Quanto alle misure, l’obiettivo è intervenire “su più fronti” perché il rincaro delle bollette energetiche “riguarda molti soggetti, a partire dalle famiglie, soprattutto le più deboli, ma anche le imprese e gli enti territoriali: teniamo in mente quanto costa la bolletta energetica per tenere aperti gli ospedali e le terapie intensive”, ha aggiunto Guerra per poi precisare che una parte del prossimo intervento “rafforzerà le misure in essere sui bonus sociali”.