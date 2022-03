Casa Bianca. Putin arrabbiato con i suoi consiglieri militari. E’ stato mal consigliato sull’invasione

- Advertisement -

AgenPress – La Casa Bianca afferma di avere informazioni sul fatto che il presidente russo Vladimir Putin ritenga di essere stato fuorviato dai suoi consiglieri militari, il che ha provocato tensioni persistenti tra lui e la sua leadership militare.

“Riteniamo che Putin sia stato disinformato dai suoi consiglieri su quanto male si stia comportando l’esercito russo e su come l’economia russa sia paralizzata dalle sanzioni, perché i suoi consiglieri senior hanno troppa paura di dirgli la verità”, ha detto il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Kate Bedingfield ha detto ai giornalisti.

Ha detto che era “sempre più chiaro” che l’invasione russa dell’Ucraina era stata un “errore strategico” che l’avrebbe lasciata più debole a lungo termine.

Bedingfield ha anche affermato che gli Stati Uniti “hanno continuato a vedere oggi le prove dell’attacco e dell’avanzata della Russia in luoghi in cui in precedenza avevano detto che non l’avrebbero fatto”.

La Russia ha detto martedì che ridurrà le operazioni militari intorno alla capitale Kiev e alla città settentrionale di Chernihiv per concentrarsi sulla regione orientale del Donbas, ma i funzionari locali hanno affermato che gli attacchi sono continuati durante la notte a Chernihiv.