Caso camici, europarlamentari lombardi Lega: felici per Attilio Fontana, sinistra chieda scusa

AgenPress. “Attilio Fontana è una persona perbene che come ogni amministratore della Lega lavora per il bene del suo territorio e dei suoi cittadini. Più forte del fango, delle strumentalizzazioni e delle gogne mediatiche promosse dalla sinistra nella fase più acuta e difficile della pandemia. Mai avuto dubbi sul presidente Fontana, oggi siamo felici per lui: dopo mesi di bugie, ci aspettiamo le scuse da Pd, M5s e da tutti coloro che hanno provato a screditarlo in maniera vergognosa nel pieno dell’emergenza sanitaria”.

Così in una nota gli europarlamentari lombardi della Lega, Marco Zanni (presidente gruppo ID), Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Alessandro Panza, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli.

