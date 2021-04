Cassazione conferma divieto marketing recupero consenso dati

AgenPress. La Cassazione ha confermato il divieto del Garante della Privacy nei confronti di Telecom di portare avanti la campagna “recupero consenso” per acquisire il via libera all’utilizzo dei dati dei clienti che, in precedenza, avevano escluso di voler essere contattati telefonicamente “per finalità promozionali”.

“Ottima notizia. Sarebbe stato il colmo se, mentre attendiamo da oltre 3 anni, ossia dalla Legge n. 5 dell’11 gennaio 2018, di poter revocare con l’iscrizione al Registro delle opposizione tutti i vecchi consensi precedentemente espressi, ora non valessero nemmeno i vecchi dinieghi” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“E’ di tutta evidenza che ottenere il consenso all’utilizzo dei dati per fini di marketing non può che essere una comunicazione commerciale, senza se e senza ma. Ora chiediamo che il nuovo Registro entri al più presto in vigore e per questo abbiamo lanciato la petizione sul nostro sito (https://www.consumatori.it/nondisturbarmi/ )” conclude Dona.