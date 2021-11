Cassazione: esporre una gallina a fini “artistici” è reato

- Advertisement -

AgenPress. La sentenza della Corte di Cassazione del 09-11-2021, pur dichiarando la prescrizione del reato, qualifica l’esposizione di una gallina a fini “artistici” come reato ai sensi dell’art 727 c.p. (detenzione in condizioni incompatibili di animali) .

LAV, con il suo Ufficio Legale e il supporto di LAV Lecce, ha denunciato l’accaduto nel 2012 e seguito l’iter giudiziario sino ad oggi, costituendosi parte civile in tutti e tre i gradi di giudizio, per ribadire che ogni vita vale e va rispettata. Nessuna presunta esibizione artistica giustifica il trattamento di animali come oggetti, come è accaduto nel caso della gallina confinata in una gabbia in cui nemmeno poteva muoversi e sottoposta a condizioni inaccettabili di forte stress psico-fisico.

Confidiamo che questo caso sia da monito negli spettacoli dove ancora spesso, purtroppo, gli animali sono usati come oggetti.