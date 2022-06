Catania. Bimba uccisa. Legale mamma: “sta bene, è molta provata e in isolamento fiduciario”

AgenPress – “La mia cliente so che sta bene, ma non ho potuto incontrarla perché è in isolamento fiduciario per le norme anti Covid, troveremo il modo di parlare, le farò una videochiamata”. Lo ha affermato l’avvocato Gabriele Celesti uscendo dal carcere di piazza Lanza a Catania dove si era recato per incontrare la sua assistita, Martina Patti, la 23enne accusata dell’omicidio della figlia Elena, di 5 anni. La donna è in stato di fermo per omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere.

“La signora ha già fatto dichiarazioni, ma non so se ha qualcosa da aggiungere. Questo lo approfondiremo e lo valuteremo. Se lei vorrà colmare alcuni ‘buchi’ allora farà dichiarazioni aggiuntive. Ma potrebbe scegliere di non farle in questa fase e le farà più avanti. Valuteremo non appena avrò la possibilità di interloquire con lei”.

“Per quello che mi hanno detto le autorità carcerarie, la mia assistita è molto provata ma sotto stretta vigilanza — ha proseguito l’avvocato —. Naturalmente mi fido della competenza e professionalità dei responsabili della struttura detentiva”. Intanto domani o sabato è previsto l’interrogatorio di garanzia. “Valuteremo se avvalerci della facoltà di non rispondere — ha spiegato il legale —. Prima io e lei dobbiamo parlarci”.