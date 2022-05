Catania. Neonato abbandonato in una cesta, salvato dai carabinieri. “Già iniziata la gara di solidarietà”

- Advertisement -

AgenPress – “Ha passato una notte tranquilla e si sta alimentando. E noi ce lo stiamo coccolando, e continueremo a farlo fino a quando resterà nel nostro reparto per dargli cure, ma anche affetto”. Lo ha detto alla stampa Gabriella Tina, primario dell’Unità operativa complessa (Uoc) di Neonatologia dell’ospedale Garibaldi Nesima.

Il neonato era stato lasciato in una cesta riempita con alcune coperte dietro a un muro diroccato in via Rametta, vicino all’ospedale Ferrarotto del capoluogo etneo.

Aveva il cordone ombelicale ancora attaccato, , è stato trovato ieri dai carabinieri. Le sue condizioni di salute sono considerate buone dai medici che lo hanno visitato. Il piccolo, avvolto in una coperta, è stato salvato dai carabinieri del nucleo radiomobile avvertiti dalla segnalazione di una passante che ieri pomeriggio ha sentito i vagiti e poi ha visto la cesta: quando si è avvicinata ha notato una manina che sbucava dall’involucro.

Secondo i medici, il neonato sarebbe venuto al mondo poco prima del ritrovamento. Al piccolo è stato dato un nome provvisorio, ma la dottoressa si appella alla privacy e preferisce glissare, ricordando che “si è attivato in parallelo il Tribunale per i minorenni, che in questi casi ha tempi veloci”.

“Il tempo è importante – sottolinea – perché l’affettività è importante come le cure e l’alimentazione” . Confessa che “nell’attesa il reparto e il mondo di volontariato e assistenza che ruota attorno alla Neonatologia ce lo stiamo coccolando. E’ “già iniziata la gara di solidarietà”

I medici che hanno visitato il neonato lo hanno trovato in ottimo stato di salute e ne hanno disposto il ricovero presso il reparto di Neonatologia dove resterà in osservazione. Sono in corso accertamenti per identificare chi abbia abbandonato il piccolo. In particolare si stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sul caso ha aperto un’inchiesta la Procura di Catania.