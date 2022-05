Catasto. Ue. Valori catastali antiquati ma riforma non è condizione per fondi del Recovery fund

- Advertisement -

AgenPress – La Commissione Europea aveva definito “i valori catastali che servono da base per calcolare l’imposta sul patrimonio largamente antiquati“, oggi sottolinea che la riforma fiscale e del catasto inserita nelle raccomandazioni del semestre europeo della Commissione europea, è “molto importante per incentivare l’offerta di lavoro e l’equità fiscale, ma non è una condizione per l’esborso dei fondi del Recovery fund”.

Fonti Ue sottolineano s che i pagamenti delle rate del Recovery sono “strettamente legate” agli obiettivi specifici delineati nel Pnrr. Le stesse fonti ricordano come la Grecia abbia allineato i valori catastali al mercato senza aumentare le entrate complessive, ma al contrario le aliquote sono state abbassate.

