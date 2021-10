Ceccardi (Lega), green pass non sia arma discriminatoria verso cittadini, interrogazione a Ue

- Advertisement -

AgenPress. “Il green pass non sia un’arma discriminatoria nei confronti dei cittadini europei. La proposta di Macron di renderlo obbligatorio per entrare in bar, ristoranti, cinema, esula dalle finalità del certificato digitale adottato in tutta Europa dal primo luglio per gli spostamenti turistici e commerciali.

Ho presentato un’interrogazione urgente alla Commissione Europea: esiste il rischio che l’adozione di misure come quella annunciata da Parigi ledano le libertà dei cittadini e si pongano in contrasto, anche in termini di privacy individuale, con quanto stabilito dalle stesse istituzioni Ue.

Queste misure potrebbero rallentare la già difficile ripresa economica e c’è il rischio che anche altri Paesi seguano la direzione della Francia. La Commissione intervenga per riportare gli Stati membri a un uso ragionevole del certificato, ovvero di utilizzarlo solo per favorire il transito tra le frontiere”.

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, firmataria dell’interrogazione alla Commissione Europea.