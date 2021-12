Cecchetti (Lega): “20enne stuprata da egiziano sbarcato a luglio a Lampedusa. Se non fosse sbarcato non avremmo questo stupro”

- Advertisement -

AgenPress. “Dolore e rabbia per lo stupro di una ragazza di 20 anni a Milano. Dolore e rabbia ulteriori se davvero il colpevole di questa orribile violenza sessuale fosse il 31enne egiziano fermato con gravi indizi, un clandestino sbarcato dai barconi a inizio luglio a Lampedusa.

Perché banalmente questo signore non doveva trovarsi qui. Perché banalmente se questo clandestino, che non scappa da nessuna guerra e non ha il minimo requisito per essere considerato un profugo, non fosse stato fatto sbarcare a Lampedusa oggi una ragazza di 20 anni non avrebbe la vita rovinata.

Ministro Lamorgese se ne rende conto? Ma quando comincia a fare il Ministro dell’interno signora Lamorgese?”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.