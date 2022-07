Cecchetti (Lega): “Attacco ignobile contro Matteo Salvini”

- Advertisement -

AgenPress. “Come sempre, dal sottosegretario Franco Gabrielli parole chiare e inequivocabili. L’ignobile attacco di qualche giornalone contro Salvini e la Lega e’ la prova provata che la Sinistra ha il terrore del voto degli italiani del prossimo 25 settembre”.

Lo dichiara il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti.

“Il governo Draghi e’ caduto per evidente responsabilita’ del M5S. Ci auguriamo che tutto cio’ sia solo un tentativo tanto disperato quanto estemporaneo di raggranellare qualche voto in piu’ – e non l’esordio dell’ennesima macchina del fango contro di noi – ma chi insiste con questi mezzi vergognosi ne rispondera’ in tribunale”, conclude.