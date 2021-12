Cecchetti (Lega): “Basta morti bianche, serve un piano nazionale per la prevenzione e la sicurezza”

- Advertisement -

AgenPress. “Un altro lavoratore lombardo oggi ha perso la vita, l’autotrasportatore di Lodi perito oggi a Torino in un tragico incidente. E nel mantovano un operaio tessile è rimasto gravemente ferito in un altro tragico incidente sul lavoro. Una piaga da Nord a Sud quelle delle morti bianche, che non possiamo accettare.

Ancora una volta ci rivolgiamo al ministro del Lavoro: serve un piano nazionale per la sicurezza sul lavoro, utilizzando una parte delle risorse del PNNR per aumentare i controlli, la prevenzione e la formazione.”

Lo dichiara l‘on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.