Cecchetti (Lega): “Euronext si trasferisce da Londra a Bergamo, scegliendo la capacità attrattiva della Lombardia”

AgenPress. “La Lombardia conferma la sua vocazione ad attrarre capitali e investimenti esteri. La scelta del colosso finanziario Euronext, il principale mercato finanziario e borsa valori pan-europeo nell’Eurozona, di trasferire entro il 2022 il suo ‘core data center’ da Londra a Bergamo certifica che l’attrattività della Lombardia non è stata intaccata dalla pandemia.

Siamo ancora la locomotiva economica italiana, uno dei principali motori economici europei. È una grande notizia per l’impatto economico e finanziario che porta questa notizia ed è anche una conferma dello straordinario lavoro svolto dalla Regione Lombardia in quest’ultimo anno, con un ‘piano Marshall lombardo’ per gli investimenti sul nostro territorio da oltre 4 miliardi e altri aiuti mirati al nostro tessuto produttivo e occupazionale e investimenti ingenti nella ricerca e nell’innovazione. La Lombardia chiama, l’economia internazionale risponde!”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.