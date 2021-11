Cecchetti (Lega): “Governo stanzia 4 milioni per la Lombardia per le province colpite a ottobre dal maltempo”

- Advertisement -

AgenPress. “Con la Lega al Governo la Lombardia non è più la provincia dell’impero, dimenticata dai ministri PD e Cinque Stelle come accadeva con lo scorso Esecutivo giallorosso, e i fatti si vedono: il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’ulteriore stanziamento di 4.069.000 euro per i danni subiti dal maltempo verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese, Lecco e Pavia.

Risorse concrete, che arrivano subito, poche settimane dopo i danni patiti dalle province lombarde. Merito dell’Assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, che si è prontamente attivato per chiedere lo stanziamento di queste risorse, trovando però interlocutori finalmente disponibili ad ascoltare le istanze della Lombardia. La Lega è al Governo per questo, per fare, per dare risposte concrete ai cittadini e ai territori.”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.