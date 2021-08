Cecchetti (Lega): “Lombardia oltre i 3 milioni, ha somministrato il 21% dei vaccini nazionali. Lombardia locomotiva dei vaccini!”

- Advertisement -

Agenpress. “La Regione Lombardia lunedi ha somministrato 86mila vaccini, martedì 84mila, da inizio di questa settimana 170mila vaccini inoculati, superando quota 3 milioni di dosi vaccinali somministrate, in pratica un vaccino su cinque a livello nazionale è stato somministrato in Lombardia.

Dove sono stati messi in sicurezza gli anziani, senza privilegiare altre categorie, senza furbetti che hanno saltato la fila. Un risultato straordinario, per cui dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato e si sono messi a disposizione: medici, infermieri, funzionari, volontari, enti locali per la logistica e l’organizzazione.

Grazie a ognuno di voi. E adesso avanti così, con l’obiettivo di raddoppiare questi numeri quotidiani: perché la Lombardia già oggi sarebbe in grado di somministrare quasi 150mila dose quotidiane se avesse le dosi di vaccino a disposizione.”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.