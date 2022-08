Centro Meteo Italiano. Previsioni Meteo 23 Agosto 2022

- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo 23 Agosto 2022

AL NORD

Al mattino prevalenza di cieli sereni; maggiori addensamenti tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni Adriatiche, più soleggiato altrove. Al pomeriggio lieve instabilità tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli per lo più sereni, con isolate piogge tra Sicilia e Molise. Al pomeriggio instabilità su Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori; più asciutto solo sulla Puglia. In serata tempo in netto miglioramento con nuvolosità irregolare specie sulle regioni peninsulari.

Temperature minime e massime stabili o in calo su tutta la Penisola.