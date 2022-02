Centrodestra. Meloni si candida a governare. Salvini, ognuno ha le sue ambizioni: poi sono i cittadini a decidere

- Advertisement -

AgenPress – “Ognuno ha le sue ambizioni: poi sono i cittadini che decidono. Io sono stato ministro e la gente se lo ricorda. Io ho pagato prezzi per fare il mio dovere”. Così il leader della Lega Matteo Salvini su Radio Capital, commentando l’aspirazione di Giorgia Meloni a guidare il prossimo governo. Con Giorgia Meloni “ci sentiremo, io sono in quarantena quindi ho difficoltà a muovermi, però non ho tempo né voglia di litigare con nessuno e cerco di unire superando le divisioni che in questo momento non servono a niente e a nessuno”. Quanto all’intenzione espressa dalla leader di Fratelli d’Italia di assumere la guida del centrodestra, “lascio giudicare ai cittadini quando voteranno – ha aggiunto – ognuno ha le sue ambizioni, io un anno il ministro l’ho fatto e penso che gli italiani se lo ricordino con tutti i fatti conseguenti”.

“Io mi preparo per il governo, se da sola o meno lo vedremo. Ma basta con questo racconto di FdI isolato, ci hanno dati per spacciati 10 o 15 volte e siamo ancora qua. È una vita che vogliono chiuderci in un angolo e non ci sono mai riusciti. Io lavoro per diventare il primo partito, perché con il Rosatellum, ma anche con l’eventuale proporzionale, chi prende più voti poi dà le carte”, aveva detto Meloni.

“L’unico partito rimasto saldamente nel centrodestra siamo noi e al governo con il Pd non ci andremo mai. È una vita che vogliono chiuderci in un angolo, ma non ci sono mai riusciti e non ci riusciranno”. È quanto assicura in un’intervista a La Stampa la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che sottolinea: “Attualmente la coalizione ha enormi difficoltà, sul piano parlamentare ha dimostrato tutta la sua inconsistenza. Ma penso che le idee e i principi che la ispirano siano ancora maggioranza tra gli italiani, quindi è il momento di fare chiarezza tra noi”.

E se ci possa essere uno spazio per una ricomposizione “non dipende da me, ma le persone che votano centrodestra chiedono rispetto, di essere rappresentate con orgoglio, senza rincorrere le sirene della sinistra, che è naturalmente nostra avversaria. La mia responsabilità è dare rappresentanza a questo mondo, gli altri dovranno fare le loro scelte. Nell’elezione del presidente della Repubblica hanno preferito tutelare l’alleanza di governo con Pd e M5s invece che l’unità del centrodestra”, analizza la leader che aggiunge: