Cesa: “Abbiamo il dovere di ricostruire il centro. Faccio un appello a Berlusconi perché sia lui il promotore””

AgenPress. C’è l’esigenza di rimettere in piedi un centro, in uno schema bipolare ci dovrebbe essere uno schema ben organizzato, come è sempre stato nel centrodestra, e un centro nel centrosinistra.

Noi abbiamo il dovere di ricostruire il centro: quando manca il centro ci sono sempre eccessi, violazioni di diritti, non c’è mai stabilità. Il centro è responsabilità e concretezza nell’azione politica. Nel ricostruire il centro dobbiamo andare anche oltre i piccoli partiti, associazioni. Il mondo dell’associazionismo va riavvicinato, bisogna essere operativi e subito.

Bisogna fare un contenitore nuovo, e poi trovare un federatore. Io faccio un appello a Berlusconi perché sia lui il promotore che rimette insieme tutti i partiti di centro del nostro Paese e ridia forza all’esperienza centrista, che a nostro avviso deve guardare alla dottrina sociale della chiesa. In questo momento c’è bisogno di rimettere al centro la famiglia e la persona.

E’ quanto dichiara, in una nota il leader dell’UDC Lorenzo Cesa.