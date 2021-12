Cesa (Udc): Italia in crescita, sciopero lecito ma ci sia responsabilità

- Advertisement -

AgenPress. “Lo sciopero generale diramato da Cgil e Uil è lecito ma adesso è il momento della responsabilità. Le parti sociali e le istituzioni sono chiamate a muoversi di pari passo. Il governo avrebbe potuto avere più coraggio su alcune scelte che fanno parte del testo della Manovra ma nel complesso il giudizio è abbastanza positivo.

L’Italia dopo mesi di stagnazione economica registra importanti livelli di crescita in termini produttivi. Non è il momento di fermarsi. In vista del Pnrr sindacati, aziende e governo siano uniti mettendo da parte qualsiasi tipo di ideologia”.

Lo afferma Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc.