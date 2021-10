Champions League, Superlega e la sostenibilità del sistema calcio europeo

- Advertisement -

AgenPress. Dopo un periodo di “riposo”, nelle ultime settimane si sta tornando a parlare di Superlega e della sostenibilità del sistema calcio. Sono diverse le società che continuano a insistere per la propria strada e mentre continuano le diatribe legali tra la UEFA e i club che non hanno ancora abbandonato il progetto, sempre più presidenze si schierano a favore del progetto fortemente voluto da Barcellona, Real Madrid e Juventus.

Il progetto non è ancora tramontato

In una notte di mezza primavera, di colpo, il calcio europeo e mondiale è stato letteralmente sconvolto da una serie di comunicati stampa di alcuni tra i più importanti club del Vecchio Continente. In quel momento, la UEFA si è resa conto che quelle voci su una possibile Superlega “privata” gestita direttamente dai top club europei non erano delle semplici voci, ma nascondevano una realtà a tratti sconvolgente. Il progetto iniziale auspicava la nascita di una Super Lega per l’appunto a cui avrebbero preso parte 20 squadre divise in 12 club fondatori e otto club “invitati”, il tutto dietro il finanziamento della JP Morgan che avrebbe sponsorizzato l’operazione inizialmente con 300 milioni di euro. Quel susseguirsi di annunci gettò nel panico i vertici della UEFA che, a dire il vero, reagirono nell’immediato in modo scomposto minacciando di escludere dalle coppe europee e dai rispettivi campionati nazionali i club che avrebbero preso parte a quell’ambizioso progetto. Le minacce di Ceferin, a ogni modo , hanno sortito l’effetto sperato tanto che nove dei 12 club fondatori, nel giro di poche ore, decisero di tirarsene fuori, lasciando a “lottare” solo Barcellona, Real Madrid e Juventus che ancora oggi continuano ad andare per la propria strada. A oggi non è dato sapere se in futuro questi club riusciranno o meno a vincere le battaglie legali contro la UEFA e daranno vita a una lega elitaria. Quello che è certo, è che è impensabile pensare alla Champions o a una Superlega senza le grandi squadre che, nonostante le tante difficoltà finanziarie, risultando essere le favorite secondi alcuni siti che si occupano delle quote per le grandi partite Champions League , anche se di fatto sono sempre state tra le principali indiziate per la vittoria della Coppa dalle Grandi Orecchie.

È evidente la necessità di creare un nuovo “sistema”

Ciò che emerso con chiarezza dall’ultima sessione di calciomercato estivo è che all’interno del calcio europeo ormai si viaggia a due velocità diverse. Da una parte ci sono i club della Premier League che volano grazie agli introiti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi e da un sistema che garantisce entrate a 360° e il Paris Saint-Germain che riesce a immettere sistematicamente liquidità nelle proprie casse e, dall’altra, ci sono i club italiani e alcuni spagnoli che non riescono più a competere ai massimi livelli. Il sistema denominato Fair Play Finanziario che in teoria avrebbe dovuto aumentare la competitività a livello continentale, nei fatti ha sortito l’effetto opposto aumentando in maniera esponenziale le disparità tra i club più ricchi e quelli che, invece, vantano una maggiore esposizione debitoria. Nel calcio attuale, tuttavia, non aver debiti non è sinonimo di gestione oculata, ma può anche significare che le proprietà più ricche riescono a immettere centinaia di milioni di euro nelle proprie casse ricorrendo semplicemente ad aumenti di capitale e sponsorizzazioni dubbie. Ci sono poi società come l’Atalanta che con competenza, ingegno e programmazione sono riuscite ad arrivare ai vertici del calcio europeo senza mai indebitarsi, accrescendo di anno in anno il valore della propria rosa e mettendo in piedi un sistema sostenibile nel medio-lungo periodo. I bergamaschi vengono spesso presi a modello anche da parte della UEFA per come si possa fare calcio in modo equilibrato, ma la sensazione è che difficilmente nell’immediato in Italia potremo assistere ad altre favole come quelle degli orobici. Un altro club che dopo anni complicati è riuscito a rimettersi in carreggiata è il Milan , che è finalmente tornato in Champions League ed è finalmente vicino ai top club europei senza ricorrere all’indebitamento.