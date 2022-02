Chico Forti compie 63 anni. Un altro compleanno dietro le sbarre negli Stati Uniti. Auguri, la Lega è con te

- Advertisement -

AgenPress – “Per il nostro Chico Forti, un altro compleanno dietro le sbarre negli Stati Uniti. E’ trascorso più di un anno dall’annuncio trionfalistico di qualcuno sul suo trasferimento in Italia, ma evidentemente c’è qualcosa che non va nella conclusione della procedura di estradizione”.

Lo dichiarano i deputati trentini della Lega Martina Loss, Diego Binelli, Vanessa Cattoi e Mauro Sutto.

“Abbiamo presentato una nuova interrogazione al Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, affinché gli ostacoli che impediscono tuttora al nostro connazionale e concittadino di tornare finalmente nel proprio Paese vengano rimossi al più presto. Sappiamo che la questione è complessa, essendo coinvolte diverse Amministrazioni degli Stati Uniti a livello statale e federale, ma occorre intensificare gli sforzi ad ogni livello.

Non ci stancheremo mai di sollecitare le nostre istituzioni finché non vedremo Chico Forti fisicamente in Italia. Auguri Chico, la Lega è con te”.