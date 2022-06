Chico Forti, Corda (Alt): Su rientro in Italia solo proclami, interrogazione a Di Maio e Cartabia

- Advertisement -

AgenPress. “Sul ritorno in Italia di Chico Forti, attualmente detenuto negli Stati Uniti, sono state fatte mille promesse ma al di là proclami la situazione non è cambiata e tutto è stato lasciato cadere nell’oblio”.

Lo afferma Emanuela Corda, deputata di Alternativa che ha depositato un’interrogazione ai ministri degli Esteri e della Giustizia per sapere per quali motivi, dopo tante promesse Forti sia ancora detenuto in Florida e quale sia lo stato della procedura del suo trasferimento in Italia.

“Il 23 dicembre 2020 – sottolinea Corda – il governatore della Florida, in applicazione dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ha accolto l’istanza di Chico Forti di scontare la pena nel proprio Paese ed ha apposto la firma sull’atto per il suo trasferimento in Italia.

Nello stesso giorno è arrivata la comunicazione ufficiale dal Ministro degli Esteri con l’annuncio del rientro di Chico Forti in Italia, ma sono ormai trascorsi quasi due anni da quell’annuncio e sulla vicenda è ripiombato un silenzio preoccupante”.

“Oggi – conclude l’esponente di Alternativa – il ministro degli Esteri ha detto che il governo farà di tutto per far tornare Forti in Italia, speriamo che non sia l’ennesimo annuncio, perché Chico e la sua famiglia hanno assoluto bisogno di uscire fuori da quest’incubo e non possiamo più accontentarci dei soliti proclami”.