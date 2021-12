Cicchitto (ReL): “Il Csm sospende per alcuni mesi chi trattava con Palamara, lui radiato, due pesi e due misure”

- Advertisement -

AgenPress. “Un’autentica vergogna da parte del CSM: vengono solo sospesi per alcuni mesi i magistrati che trattavano con Palamara o che magari parteciparono alla stessa cena sulle nomine all’hotel champagne.

Loro sospesi e Palamara espulso dalla magistratura. Proprio due pesi e due misure. E siccome ne’ l’Anm ne’ il CSM vogliono cambiare alcunché intendono tutelare le correnti e difendere i capi, i sottocapi e i gregari ecco che tutto il fuoco viene concentrato contro Palamara, così egli viene espulso come un corpo estraneo e le cose sono destinate a rimanere uguali. Per questo è importante rompere questa cupola eleggendo Palamara nel collegio di Roma Primavalle.

Peccato che sia il centrodestra sia Conte del M5S in quel collegio lavorano per l’elezione del Pd Casu. Da parte del Pd tutto e’ nell’ordine delle cose: presenta un suo candidato e fa un servizio alla magistratura associata con la quale ha sempre avuto rapporti organici. Non si capisce invece la linea del centrodestra e in essa di Forza Italia.

Calzetta non ha nessuna possibilità di riuscita, per cui votando Lui in effetti si fa da sponda a Casu. A sua volta Conte non ha presentato nessun candidato in quel collegio dove pure il M5S nel 2018 ha eletto un parlamentare col 39 per cento dei voti per indirizzare il voto su Casu non esitando a danneggiare la Raggi perché con il voto disgiunto fra Pd e M5S il rischio è che l’elettorato grillino disperderà il suo voto.”

Lo dichiara in una nota Fabrizio Cicchitto, Presidente Riformismo e Libertà.