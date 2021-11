Cicchitto (ReL): “Il Sudafrica ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare la Cina avvertire subito”

- Advertisement -

AgenPress. “Onore al merito. Il Sudafrica ha immediatamente avvertito il mondo sulla esistenza di una variante del virus, cioè ha fatto esattamente l’opposto di quello che ha messo in atto la Cina nella seconda metà del 2019 quando ha taciuto per mesi sulla esistenza di un virus, assai simile alla Sars, poi denominato dall’OMS, da essa controlla come Covid.

Così la Cina si è assunta la gravissima responsabilità di far esplodere nel mondo la pandemia. Dopo di che siccome essa gode di enormi complicità il suo comportamento non è stato pubblicamente condannato.

Anzi l’Italia, con il governo Conte2, ha inviato in quel Paese che allora era l’unico produttore di mascherine alcune tonnellate di materiali finanziari, il colmo della ottusità e della subalternità.”

Lo dichiara in una nota Fabrizio Cicchitto, Presidente Riformismo e Libertà.