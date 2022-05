Cina. -25,9% export verso Russia ad aprile, +56,4 import. Difficoltà da focolai covid

- Advertisement -

AgenPress – La crescita dell’export cinese è rallentata a una cifra, la più debole in quasi due anni, mentre le importazioni sono cambiate di poco ad aprile, quando le misure di contenimento del COVID-19 più stringenti e più ampie hanno bloccato la produzione industriale e compresso la domanda interna, aggiungendosi a maggiori problemi economici. Le esportazioni in dollari sono cresciute del 3,9% ad aprile rispetto all’anno precedente, in forte calo rispetto alla crescita del 14,7% registrata a marzo, sebbene leggermente migliore della previsione degli analisti del 3,2%. Era il ritmo più lento da giugno 2020.

L’export verso la Russia, bersaglio delle pesanti sanzioni di Usa e alleati dopo l’invasione ai danni dell’Ucraina, ha accusato una brusca flessione su base del 25,9% ad aprile (peggio del -7,7% di marzo), mentre l’import ha avuto un balzo del 56,6%, quasi il doppio rispetto al +26,4% registrato nel mese precedente.

La Russia è una delle principali fonti di petrolio, gas, carbone e materie prime agricole per la Cina: a gennaio-febbraio, le esportazioni e le importazioni di Pechino verso la Mosca sono aumentate, rispettivamente, del 41,5% e del 35,8%.

Le importazioni sono rimaste sostanzialmente stabili su base annua, in leggero miglioramento rispetto al calo dello 0,1% di marzo e un po’ meglio della contrazione del 3,0% indicata dal sondaggio Reuters.

I dati deboli mostrano che il settore commerciale cinese, che rappresenta circa un terzo del prodotto interno lordo, sta perdendo slancio poiché i blocchi in tutto il paese hanno intrappolato le catene di approvvigionamento nei principali centri come Shanghai, aumentando i rischi di un rallentamento più profondo nella seconda economia più grande del mondo e al di là.

“I focolai di virus in Cina hanno portato a enormi difficoltà nelle catene di produzione e nelle catene di approvvigionamento”, ha affermato lunedì in una nota Chang Ran, analista senior dello Zhixin Investment Research Institute. “Nel frattempo, alcuni paesi del sud-est asiatico sono passati dalla ripresa all’espansione della produzione, sostituendo in una certa misura le esportazioni cinesi”.

Julian Evans-Pritchard, economista cinese senior presso Capital Economics, ha affermato che il principale ostacolo alle esportazioni è l’indebolimento della domanda estera.

“I cali più bruschi si sono verificati nelle spedizioni verso l’UE e gli Stati Uniti, dove l’elevata inflazione sta pesando sui redditi reali delle famiglie”, ha affermato. “I cali sono stati particolarmente pronunciati anche nelle esportazioni di elettronica, il che suggerisce un ulteriore allentamento della domanda legata alla pandemia di beni cinesi”.

Gli straordinari sforzi di Pechino per frenare i più grandi focolai di COVID-19 del paese in due anni hanno intasato autostrade e porti, limitato l’attività in dozzine di città tra cui Shanghai e costretto le aziende dal fornitore Apple Foxconn alle case automobilistiche Toyota e Volkswagen a sospendere alcune operazioni.

Le indagini di settore hanno mostrato che l’attività delle fabbriche si stava già contraendo a un ritmo più marcato ad aprile, sollevando i timori di un forte rallentamento che potrebbe colpire anche la crescita globale