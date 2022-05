Cina. A Shanghai si ferma la diffusione del Covid. 1 mln di persone in lockdown. Riaprono le attività commerciali

- Advertisement -

AgenPress – La maggior parte di Shanghai ha fermato la diffusione del coronavirus nella comunità e meno di 1 milione di persone rimangono in lockdown.

Il vice sindaco Zong Ming ha affermato che 15 dei 16 distretti di Shanghai hanno eliminato la trasmissione del virus tra coloro che non erano già in quarantena, mentre la città si avvia verso la riapertura e i dati economici hanno mostrato l’impatto dello “zero” cinese -Covid”.

“L’epidemia nella nostra città è sotto controllo efficace. Le misure di prevenzione hanno ottenuto un successo incrementale”, ha detto Zong in una conferenza stampa.

Supermercati, centri commerciali e ristoranti sono stati autorizzati a riaprire lunedì con limiti al numero di persone e transazioni obbligatorie “senza contatto”. Ma restano in vigore le restrizioni alla circolazione e il sistema ferroviario della metropolitana rimane per ora chiuso.

Anche se il numero dei casi diminuisce, le autorità cittadine e nazionali hanno inviato messaggi contrastanti sullo stato dell’epidemia di Shanghai e su quando la vita potrà tornare alla normalità nella città di 25 milioni di abitanti, dove molti residenti sono stati confinati nelle loro case, complessi e quartieri per più di 50 giorni. È stata data una data prospettica del 1 giugno per una piena riapertura.

Zong ha affermato che le autorità “rimangono sobrie” sulla possibilità che l’epidemia si ripresenti, in particolare perché continuano ad arrivare segnalazioni di nuove infezioni da centri di isolamento centralizzati e quartieri più vecchi e fatiscenti.

“In tutta la città, i nostri sforzi di prevenzione non sono ancora sufficientemente consolidati e richiede tutto il nostro duro lavoro e la cooperazione delle grandi masse di cittadini e amici … per ripristinare il normale funzionamento della città in modo ordinato”.

L’attuazione spietata e spesso caotica delle restrizioni sui virus da parte di Shanghai ha suscitato proteste per la mancanza di cibo, cure mediche, libertà di movimento e diritti alla privacy già molto limitati.

Nonostante ciò, la Cina ha respinto tutte le critiche “zero-COVID”, anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il Partito Comunista al potere afferma di essere impegnato a “combattere risolutamente qualsiasi tentativo di distorcere, mettere in discussione o respingere la politica anti-COVID della Cina”.

La Cina ha segnalato 1.159 casi di infezione lunedì, la stragrande maggioranza a Shanghai. Quasi tutte erano infezioni senza sintomi.

A Pechino, dove un focolaio molto più piccolo ha portato a test di massa e a un blocco imposto edificio per edificio, sono stati segnalati 54 casi. Le autorità hanno ordinato alle persone di lavorare da casa, spostato le scuole online e limitato i ristoranti da asporto solo nella capitale.

I severi blocchi della Cina hanno devastato l’occupazione, le catene di approvvigionamento e l’economia in generale, e i dati pubblicati lunedì hanno mostrato che l’attività delle fabbriche e dei consumatori era ancora più debole del previsto ad aprile.