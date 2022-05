Cina. Aereo passeggeri prende fuoco durante il decollo. Salvi passeggeri e membri equipaggio

- Advertisement -

AgenPress – Un aereo della Tibet Airlines ha preso fuoco dopo essere uscito di pista dalla città di Chongqing, nel sud-ovest della Cina.

Tutti i 113 passeggeri e nove membri dell’equipaggio sono stati “evacuati in sicurezza”, ha affermato la compagnia aerea in una nota. Più di 40 passeggeri con ferite lievi sono stati portati in ospedale, secondo una dichiarazione dell’aeroporto internazionale di Chongqing Jiangbei.

La Civil Aviation Administration of China (CAAC) ha affermato che 36 persone hanno subito lividi e distorsioni durante l’evacuazione.

“Secondo l’equipaggio di condotta, l’aereo ha subito un’anomalia durante il decollo. Hanno interrotto il decollo seguendo le procedure”, ha affermato il CAAC. “Dopo che l’aereo è scivolato fuori pista, il motore ha raschiato il terreno e ha preso fuoco. (L’incendio) è stato spento”.

Il volo era diretto a Nyingchi in Tibet. Il filmato pubblicato sui social media cinesi mostra le fiamme che avvolgono la parte anteriore dell’aereo e un pennacchio di fumo nero che fluttua nel cielo. Un altro video mostra i passeggeri che scappano dall’aereo. La causa dell’incidente è sotto inchiesta e le operazioni di volo in aeroporto sono tornate alla normalità, ha detto l’aeroporto. Il programma di volo mostra che l’aereo è un Airbus A319 che era in servizio con la compagnia aerea da nove anni e mezzo. L’incidente è avvenuto meno di due mesi dopo che un aereo di linea della China Eastern Airlines che trasportava 132 persone si è schiantato sulle montagne della regione del Guangxi, nel sud della Cina, uccidendo tutti a bordo . Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.