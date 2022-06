Cina. Ai condannati a morte vengono espiantati gli organi. E’ il paese con più trapianti al mondo

- Advertisement -

AgenPress – Dagli anni ’80 ad oggi, la Repubblica popolare Cinese ha sviluppato uno dei più grandi sistemi di trapianto al mondo basato principalmente su organi di prigionieri, forniti dal sistema giudiziario e di sicurezza dello stato. Questa pratica è stata condannata dalle organizzazioni mediche internazionali. Lo Stato considera segreti d’ufficio sia il numero delle esecuzioni giudiziarie sia il numero reale dei trapianti.

Anche l’identità di tutti i donatori di prigionieri è sconosciuta e la controversia è da tempo incentrata sul fatto che i prigionieri politici non condannati come i praticanti del Falun Gong ei musulmani uiguri siano stati usati come fonte di organi.

Nella letteratura medica, si ritiene che la Cina sia il secondo paese trapiantato al mondo per volume assoluto di trapianto, dietro agli Stati Uniti.

Secondo i ricercatori sui diritti umani, tuttavia, la Cina effettua ancora più trapianti degli Stati Uniti (che ne hanno segnalati oltre 39.000 nel 2020).

Gli ospedali della RPC continuano a pubblicizzare tempi di attesa di trapianto di settimane, mentre i tempi di attesa negli Stati Uniti sono misurati in mesi e anni.

Gli ospedali continuano a pubblicizzare organi per trapiantare turisti con siti Web in inglese, russo e arabo.

Le autorità cinesi ora affermano che eseguiranno 50.000 trapianti entro il 2023, presumibilmente tutti da donatori volontari. Se ciò dovesse accadere, la Cina gestirà il programma di trapianti volontari di maggior successo e in rapida crescita al mondo. Ma i resoconti del governo cinese sul suo settore dei trapianti di organi sono spesso contraddittori e lo stato ha pubblicato set di dati confusi e palesemente manipolati alla comunità internazionale.

I dati riguardano gli interventi chirurgici di trapianto dal 1980 al 2015. Durante questo periodo non esisteva un sistema di donazione volontaria e pochissimi donatori volontari. Secondo tre fonti ufficiali, tra cui l’attuale leader del settore dei trapianti, il numero di donatori di organi volontari (cioè non detenuti) in Cina cumulativamente nel 2009 era 120 o 130, che rappresentano solo lo 0,3% circa del 120.000 organi dichiarati ufficialmente trapiantati nello stesso periodo (supponendo che ogni donatore volontario abbia donato tre organi).

Il leader del settore dei trapianti in Cina ha scritto nel 2007 che effettivamente il 95% di tutti i trapianti di organi proveniva da prigionieri.

Secondo le dichiarazioni ufficiali, è stato solo nel 2014 che un sistema nazionale di assegnazione degli organi può essere utilizzato dai cittadini.

Nei paesi con sistemi di donazione ospedalieri, la morte cerebrale è comunemente dovuta a ictus, trauma cranico o altre cause ed è certificata prima dell’approvvigionamento. La Repubblica popolare cinese non ha una legge sulla morte cerebrale, ma i medici di trapianto cinesi hanno pubblicato ampiamente sull’argomento dagli anni ’80, traducendo e discutendo definizioni e operazionalizzazioni della morte cerebrale in Giappone, Inghilterra e Stati Uniti.

Non è chiaro come la DDR (regola del donatore morto) potrebbe applicarsi nei casi in cui organi vitali vengono acquistati da prigionieri. La Cina non fornisce informazioni sul se, o su come, il prigioniero-donatore venga reso cerebralmente morto in preparazione per l’approvvigionamento.

L’approvvigionamento di organi vitali dai prigionieri richiede una stretta collaborazione tra il boia e la squadra dei trapianti. Il ruolo dello stato è quello di amministrare la morte, mentre il ruolo del medico è quello di procurarsi un organo vitale. Se l’esecuzione viene eseguita senza tener conto delle esigenze cliniche del trapianto, gli organi possono essere danneggiati. Tuttavia, se la squadra dei trapianti è troppo coinvolta, rischia di diventare i carnefici.