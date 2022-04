Cina. Arrestato ex ministro della Giustizia per corruzione. Accusato di aver intascato tangenti

- Advertisement -

Agenpress – La Procura Suprema del Popolo cinese (SPP) ha ordinato l’arresto dell’ex alto funzionario Fu Zhenghua per sospetta corruzione e violazione della legge per guadagni personali.

Il caso è stato trasferito alle autorità procure per il procedimento giudiziario a seguito di un’indagine della Commissione di vigilanza nazionale, ha affermato giovedì l’SPP.

- Advertisement -

Fu, che aveva servito come vice capo della polizia cinese e ministro della giustizia, è stato espulso dal Partito Comunista Cinese (PCC) e rimosso da cariche pubbliche per gravi violazioni della disciplina e delle leggi del Partito alla fine di marzo.

È stato vice capo della commissione per gli affari sociali e legali del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese quando la Commissione centrale per l’ispezione disciplinare del PCC e la Commissione nazionale di supervisione, il principale organismo anti-trapianto cinese, hanno annunciato l’indagine sulle sue malefatte l’ultima volta Ottobre.

Fu, 67 anni, deve la sua notorietà alla promozione della politica del ‘pugno duro’ nella lotta alla corruzione, avendo tra l’altro lavorato in passato a capo di indagini contro funzionari di alto profilo, come l’ex boss degli apparati di sicurezza Zhou Yongkang, condannato all’ergastolo nel 2015 per corruzione e altri reati.

- Advertisement -

Espulso a marzo dal Partito comunista cinese, il suo caso è da collegare all’arresto e all’estromissione dal Pcc di un altro ex vice ministro della Pubblica sicurezza Sun Lijun – secondo quanto riferito dal Global Times -, caduto in disgrazia nel 2021 dopo le indagini della potentissima Commissione centrale per l’ispezione e la disciplina, l’organo anticorruzione del Partito che dà la caccia ai funzionari corrotti, con le accuse di avere accettato tangenti, manipolato il mercato azionario e posseduto illegalmente armi da fuoco.