Cina. Autorità reprimono le proteste dei risparmiatori bancari che chiedono indietro i risparmi di una vita

AgenPress – Le autorità cinesi di Hong Kong domenica hanno disperso violentemente una protesta pacifica di centinaia di risparmiatori, che hanno cercato invano di chiedere indietro i risparmi di una vita alle banche che sono entrate in una crisi di liquidità sempre più profonda.

Da aprile, quattro banche rurali nella provincia centrale cinese di Henan hanno congelato depositi per milioni di dollari , minacciando i mezzi di sussistenza di centinaia di migliaia di clienti in un’economia già martoriata dai draconiani blocchi del Covid.

Negli ultimi due mesi, i risparmiatori angosciati hanno organizzato diverse manifestazioni nella città di Zhengzhou, capoluogo della provincia dell’Henan, ma le loro richieste sono sempre cadute nel vuoto.

Domenica, più di 1.000 risparmiatori provenienti da tutta la Cina si sono radunati fuori dalla filiale di Zhengzhou della banca centrale del paese, la People’s Bank of China, per lanciare la loro più grande protesta mai realizzata, hanno detto alla Galileus Web più di una mezza dozzina di manifestanti.

La manifestazione è tra le più grandi che la Cina abbia visto dalla pandemia, con i viaggi interni limitati da varie restrizioni di movimento dovute al Covid. Il mese scorso, le autorità di Zhengzhou sono persino ricorse alla manomissione del sistema di codice sanitario digitale Covid del paese per limitare i movimenti dei depositanti e contrastare la loro protesta pianificata, scatenando una protesta a livello nazionale.

Questa volta, la maggior parte dei manifestanti è arrivata fuori dalla banca prima dell’alba, alcuni già alle 4 del mattino, per evitare di essere intercettati dalle autorità. La folla, che comprende anziani e bambini, ha occupato una rampa di scale imponenti fuori dalla banca, cantando slogan e alzando striscioni.

“Banche dell’Henan, restituisci i miei risparmi!” hanno gridato all’unisono, molti sventolando bandiere cinesi.

Usare le bandiere nazionali per mostrare patriottismo è una strategia comune per i manifestanti in Cina, dove il dissenso è rigorosamente represso. La tattica ha lo scopo di mostrare che le loro lamentele sono solo contro i governi locali e che supportano e fanno affidamento sul governo centrale per cercare un risarcimento.

“Contro la corruzione e la violenza del governo dell’Henan”, recitava uno striscione scritto in inglese.

I manifestanti sono stati caricati su dozzine di autobus e inviati in luoghi di detenzione improvvisati in tutta la città, dagli hotel alle scuole alle fabbriche, secondo le persone portate lì. Alcuni feriti sono stati scortati negli ospedali.