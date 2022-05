Cina. Barriere metalliche e recinzioni per combattere il covid. Proteste cittadini

- Advertisement -

AgenPress – Diversi distretti di Shanghai hanno eretto barriere metalliche lo scorso fine settimana come parte della battaglia della città contro un focolaio di COVID-19, in una mossa che ha suscitato proteste e rabbia da parte di alcuni residenti.

I lavoratori in equipaggiamento protettivo bianco dalla testa ai piedi hanno eretto recinzioni di filo metallico e lamiere per bloccare strade, comunità residenziali e persino gli ingressi di alcuni condomini. Alla maggior parte dei 25 milioni di residenti della città era già stato impedito di lasciare le proprie case durante un blocco durato un mese, anche se da allora alcuni quartieri hanno aperto.

Le barriere sono dispiegate per garantire il controllo sui movimenti e spesso lasciano solo un piccolo ingresso che può essere facilmente sorvegliato.

Le barriere sono nuove a Shanghai, ma sono state dispiegate durante la pandemia in altre città della Cina. Ad esempio, all’inizio del 2020, alcuni comitati di quartiere – il gradino più basso del governo locale – hanno eretto lamiere e recinzioni in alcune parti di Pechino per controllare i punti di accesso alle case. Wuhan, dove sono stati segnalati i primi casi di COVID-19 nel dicembre 2019, ha anche eretto barriere di metallo in tutta la città.

Il modo in cui sono stati distribuiti varia. A volte il governo allestisce recinzioni attorno a interi isolati del quartiere, lasciando solo uno o due ingressi. In altri casi, costruiscono recinzioni davanti ai singoli complessi residenziali.

La recinzione è stata ampiamente dispiegata anche nelle regioni di confine, inclusa Suifenhe, una città nel nord-est che confina con la Russia. Le barriere di metallo bloccano intere strade.