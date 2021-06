Cina. Branco di elefanti continua a vagare nella periferia di Kunming

AgenPress – Un branco di 15 elefanti asiatici selvatici continua a indugiare nella periferia della città cinese sudoccidentale di Kunming.

La mandria ha percorso altri 12,1 km in 24 ore a partire dalle 15:10 di sabato per raggiungere la cittadina autonoma di Xiyang Yi nel distretto di Jinning a Kunming, ha detto il centro di comando in loco che sta seguendo gli elefanti.

Il comando sabato ha pilotato 14 droni per tracciare la mandria e ha mobilitato 510 persone e oltre 110 veicoli per bloccare le strade e guidare la migrazione verso sud-ovest.

Gli elefanti hanno percorso circa 500 km dalla loro casa nella foresta nella prefettura autonoma di Xishuangbanna Dai prima di raggiungere Kunming, la capitale provinciale dello Yunnan, mercoledì.

Secondo l’ultimo censimento, Kunming ha una popolazione di 8,46 milioni.

Per oltre un mese, le autorità hanno inviato la polizia per scortare la mandria, evacuate le strade per facilitarne il passaggio e utilizzato il cibo per distrarli dall’entrare in aree densamente popolate.

Gli elefanti asiatici sono sotto la protezione statale di livello A in Cina, dove si trovano principalmente nello Yunnan. Grazie a una maggiore protezione, la popolazione di elefanti selvatici nella provincia è cresciuta fino a circa 300, rispetto ai 193 degli anni ’80.