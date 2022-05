Cina. Chiuse a Pechino 60 stazioni della metropolitana. Registrati oggi solo 51 nuovi casi

- Advertisement -

AgenPress – La capitale cinese ha chiuso 60 stazioni della metropolitana, più del 10% del suo vasto sistema, come misura aggiuntiva contro la diffusione del coronavirus.

Quaranta stazioni sono state chiuse dalla mattina e altre 20 sono state aggiunte nel pomeriggio. L’autorità della metropolitana di Pechino in un breve messaggio ha affermato solo che la maggior parte delle stazioni del centro sono state chiuse come parte delle misure di controllo dell’epidemia. Non è stata data alcuna data per la ripresa del servizio.

Pechino è in allerta per la diffusione del COVID-19, con ristoranti e bar limitati all’asporto, palestre chiuse e lezioni sospese a tempo indeterminato . I principali siti turistici della città, tra cui la Città Proibita e lo Zoo di Pechino, hanno chiuso le loro sale espositive al coperto e operano solo a capacità parziale.

Alcune comunità in cui sono stati scoperti casi sono state isolate. Alle persone che risiedono in aree “controllate” è stato detto di rimanere entro i limiti della città, comprese 12 aree ritenute ad alto rischio e altre 35 considerate a rischio medio.

I residenti della città sono tenuti a sottoporsi a tre test antivirus durante la settimana poiché le autorità cercano di rilevare e isolare i casi senza imporre il tipo di blocco radicale visto a Shanghai e altrove. Per accedere alla maggior parte degli spazi pubblici è necessario un risultato negativo del test ottenuto nelle 48 ore precedenti.

Pechino oggi mercoledì ha registrato solo 51 nuovi casi, cinque dei quali asintomatici.

Le chiusure della metropolitana dovrebbero avere un impatto relativamente limitato sulla vita cittadina, con la Cina che osserva la festa del lavoro questa settimana e molti pendolari nella capitale di 21 milioni che già lavorano da casa.

In un quartiere del centro classificato come ad alto rischio, le strade erano praticamente deserte a parte alcuni conducenti di consegna in scooter e un pedone o un’auto occasionale.

Tutte le attività sono state chiuse ad eccezione di supermercati e negozi di frutta e verdura. Gli estranei generalmente stanno lontano dalle aree ad alto rischio per evitare la possibilità che la loro presenza si registri sulle app di tracciamento installate praticamente su tutti i telefoni cellulari, creando potenziali problemi per il futuro accesso alle aree pubbliche.