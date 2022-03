Cina. Compagnia di assicurazione lancia un prodotto contro la caduta dei capelli

- Advertisement -

AgenPress – L’assicurazione online cinese Zhong An ha lanciato un prodotto assicurativo per le persone che soffrono di caduta dei capelli, il primo del suo genere nel Paese.

Secondo la compagnia, il prodotto “Assicurazione contro la caduta dei capelli” offre agli assicurati una misura di sostegno finanziario per i problemi del cuoio capelluto e dei capelli, nonché per il trapianto di unità follicolari.

La calvizie era una volta una condizione comunemente associata agli uomini anziani o di mezza età in Cina, ma le generazioni più giovani sono state sempre più colpite.

China Central Television ha citato un sondaggio secondo cui si ritiene che fino a 250 milioni di persone, o una su sei, soffrano di caduta dei capelli in Cina. I dati di Zhong An mostrano che fino all’84% delle persone sperimenterà la caduta dei capelli all’età di 30 anni, ovvero 20 anni in meno rispetto alla generazione precedente.

Fondata nel 2013, Zhong An è stata la prima compagnia assicurativa online cinese, operando interamente su Internet e senza punti vendita fisici come gli assicuratori tradizionali.