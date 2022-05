Cina. Cosa accade agli uiguri nei “campi di rieducazione” voluti da Xi Jinping e che tenta di nascondere

- Advertisement -

AgenPress – Migliaia di fotografie dal cuore del sistema altamente segreto di incarcerazione di massa della Cina nello Xinjiang, così come una politica di sparare per uccidere per coloro che tentano di scappare, sono tra un enorme deposito di dati hackerati dai server dei computer della polizia nella regione.

I dossier della polizia dello Xinjiang, come vengono chiamati, sono stati trasmessi alla BBC all’inizio di quest’anno. Dopo uno sforzo durato mesi per indagare e autenticarli, si può dimostrare che offrono nuove e significative informazioni sull’internamento degli uiguri della regione e di altre minoranze turche.

La loro pubblicazione coincide con il recente arrivo in Cina della Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, per una controversa visita nello Xinjiang, con i critici preoccupati che il suo itinerario sarà sotto lo stretto controllo del governo.

Il nascondiglio rivela, con dettagli senza precedenti, l’uso da parte della Cina dei campi di “rieducazione” e delle prigioni formali come due sistemi separati ma correlati di detenzione di massa per gli uiguri – e mette seriamente in discussione la sua ben affinata narrativa pubblica su entrambi.

L’affermazione del governo secondo cui i campi di rieducazione costruiti in tutto lo Xinjiang dal 2017 non sono altro che “scuole” è contraddetta dalle istruzioni interne della polizia, dai turni di guardia e dalle immagini mai viste dei detenuti.

E il suo uso diffuso di accuse di terrorismo, in base alle quali molte altre migliaia sono state rinchiuse in carceri formali, viene smascherato come pretesto per un metodo parallelo di internamento, con fogli di calcolo della polizia pieni di sentenze arbitrarie e draconiane.

I documenti forniscono alcune delle prove più evidenti fino ad oggi di una politica che prende di mira quasi ogni espressione di identità, cultura o fede islamica uigura e di una catena di comando che arriva fino al leader cinese, Xi Jinping.

La fonte dei file afferma di averli hackerati, scaricati e decrittati da un certo numero di server della polizia nello Xinjiang, prima di passarli al dottor Adrian Zenz, uno studioso della Victims of Communism Memorial Foundation con sede negli Stati Uniti che è stato precedentemente sanzionato da il governo cinese per le sue influenti ricerche sullo Xinjiang.

Il dottor Zenz li ha poi condivisi con la BBC e, sebbene siamo stati in grado di contattare direttamente la fonte, non erano disposti a rivelare nulla sulla loro identità o sul luogo in cui si trovavano.

Nessuno dei documenti violati è datato oltre la fine del 2018, forse come risultato di una direttiva emessa all’inizio del 2019 che rafforza gli standard di crittografia dello Xinjiang. Ciò potrebbe aver posizionato tutti i file successivi fuori dalla portata dell’hacker.

Il dottor Zenz ha scritto un articolo sottoposto a revisione paritaria sugli archivi della polizia dello Xinjiang per il Journal of the European Association for Chinese Studies e ha messo online l’ intera serie di immagini dei detenuti e alcune delle altre prove.

“Il materiale non è redatto, è grezzo, non è mitigato, è vario. Abbiamo tutto”, ha detto alla BBC.

“Abbiamo documenti riservati. Abbiamo trascrizioni di discorsi in cui i leader parlano liberamente di ciò che pensano veramente. Abbiamo fogli di calcolo. Abbiamo immagini. È completamente senza precedenti e fa saltare in aria la patina di propaganda cinese”.

Gli archivi della polizia dello Xinjiang contengono un’altra serie di documenti che vanno anche oltre le fotografie dei detenuti nell’esporre la natura simile a una prigione dei campi di rieducazione che la Cina insiste siano “scuole professionali”.

Una serie di protocolli interni di polizia descrive l’uso di routine di agenti armati in tutte le aree dei campi, il posizionamento di mitragliatrici e fucili di precisione nelle torri di guardia e l’esistenza di una politica di sparare per uccidere per coloro che cercano di scappare.

Bende, manette e ceppi sono obbligatori per qualsiasi “studente” trasferito tra strutture o addirittura in ospedale.

Una serie di 452 fogli di calcolo che questo duplice approccio è più chiaramente esposto, completo di nomi, indirizzi e numeri ID di oltre un quarto di milione di uiguri, che mostrano chi di loro è stato detenuto, in quale tipo di struttura e perché.

Dipingono un quadro di implacabile internamento sia nei campi che nelle carceri, con file su file che documentano il pregiudizio indiscreto dei funzionari cinesi inviati in profondità nella società uigura – supportati da strumenti di sorveglianza dei big data – per detenerli arbitrariamente a piacimento.

Ci sono innumerevoli esempi di persone punite retrospettivamente per “crimini” avvenuti anni o addirittura decenni fa – con un uomo condannato a 10 anni nel 2017 per aver “studiato le scritture islamiche con sua nonna” per alcuni giorni nel 2010.

È stato dimostrato che molte centinaia di persone sono state prese di mira per l’uso del telefono cellulare, principalmente per l’ascolto di “lezioni illegali” o per l’installazione di app crittografate.

Altri sono puniti con una reclusione fino a un decennio per non aver utilizzato abbastanza i loro dispositivi, con oltre cento casi di “telefono esaurito” indicati come un segno che l’utente sta cercando di eludere la costante sorveglianza digitale.

I fogli di calcolo mostrano come le vite vengano vagliate alla ricerca del minimo pretesto, che si tramutano nelle accuse più ampie – “aver fatto litigi” o “disturbo dell’ordine sociale” – e poi punite come gravi atti di terrorismo; sette anni, 10 anni, 25 anni, le colonne delle sentenze si allungano all’infinito.

Dopo aver contattato il governo cinese per un commento sui dati violati, con domande dettagliate sulle prove in essi contenute, il consorzio dei media ha ricevuto una risposta scritta dall’ambasciata cinese a Washington DC.

“Le questioni relative allo Xinjiang riguardano essenzialmente la lotta al terrorismo violento, alla radicalizzazione e al separatismo, non ai diritti umani o alla religione”, afferma la dichiarazione, aggiungendo che le autorità cinesi hanno adottato “una serie di misure di deradicalizzazione decisive, solide ed efficaci”.

“La regione ora gode di stabilità e armonia sociale, nonché di sviluppo economico”, ha proseguito, dicendo che queste cose offrono “la risposta più potente a tutti i tipi di bugie e disinformazione sullo Xinjiang”.