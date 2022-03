Cina, impegnati a promuovere la pace per l’Ucraina. Esercitare moderazione per proteggere civili

- Advertisement -

AgenPress – La Cina è impegnata a promuovere i negoziati di pace per l’Ucraina. Lo afferma il responsabile della politica estera del partito comunista cinese Yang Jiechi, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg.

La Cina si oppone fermamente alla disinformazione, alle calunnie e all’inganno. Tutte le parti devono esercitare moderazione per proteggere i civili”.

Gli Stati Uniti sono preoccupati dall’allineamento della Russia con la Cina, riporta la stessa agenzia Bloomberg citando un funzionario dell’amministrazione Biden in merito all’incontro fra il consigliere alla Sicurezza Nazionale Jack Sullivan con il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang Jiechi. La discussione è stata “intensa”, e oltre all’Ucraina Sullivan e Yang hanno discusso di Corea del Nord e Taiwan.

Per il Financial Times citando alcune fonti gli Stati Uniti hanno detto agli alleati che la Cina ha segnalato la sua disponibilità a fornire assistenza militare alla Russia a sostegno dell’invasione in Ucraina.

Nei dispacci non è precisato né il livello né la tempistica dell’assistenza. Un funzionario del Pentagono rifiuta di dire se la Cina ha fornito o meno sostegno militare alla Russia, limitandosi a precisare di osservare la “situazione da vicino. Se la Cina sceglie di sostenere materialmente la Russia in questa guerra, ci saranno conseguenze per Pechino”.