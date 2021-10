Cina. In 40 anni aumentata di dieci volte la popolazione del cervo sika in via di estinzione

- Advertisement -

AgenPress – Un sondaggio sulla popolazione dei cervi sika nella riserva naturale di Taohongling, nella provincia cinese orientale dello Jiangxi, ha mostrato che il loro numero è aumentato di dieci volte rispetto a quattro decenni fa, ha affermato l’ufficio forestale provinciale.

Secondo il sondaggio, la popolazione di questa specie è salita a 624 nel 2021 da meno di 60 nel 1981.

Una specie in via di estinzione sotto la massima protezione nazionale in Cina, il cervo sika nella riserva appartiene alla famiglia dei cervi della sottospecie della Cina meridionale.

Gli esperti hanno condotto molte indagini sulla popolazione di cervi sika nella riserva naturale dal 1981 e hanno visto un costante aumento del suo numero negli ultimi decenni.

La riserva naturale di Taohongling, che copre un’area totale di 125 km quadrati nella città di Jiujiang, è un’importante base di protezione per i cervi sika selvatici.