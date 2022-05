Cina. La crudele repressione di Xi jinping contro gli uiguri. Molti imprigionati con l’accusa di terrorismo

- Advertisement -

AgenPress – Quasi una persona su 25 in una contea nel cuore della Cina uigura è stata condannata al carcere con l’accusa di terrorismo, in quello che è il tasso di reclusione più alto al mondo. A rivelarlo un’inchiesta condotta dall’Associated Press, verificando i nomi di oltre 10.000 uiguri mandati in prigione nella sola contea di Konasheher, nello Xinjiang meridionale. Negli ultimi anni, la Cina ha condotto una brutale repressione degli uiguri, una minoranza in gran parte musulmana, che ha descritto come una guerra al terrore.

L’elenco è di gran lunga il più grande emerso fino ad oggi con i nomi degli uiguri incarcerati, riflettendo l’enorme dimensione di una campagna del governo cinese con la quale circa un milione o più di persone sono state trascinate in campi di internamento e prigioni. Conferma anche quanto affermano da anni famiglie e gruppi per i diritti umani: la Cina fa affidamento su un sistema di carcerazione a lungo termine per tenere sotto controllo gli uiguri, brandendo la legge come arma di repressione.

Sotto accese critiche internazionali, i funzionari cinesi hanno annunciato la chiusura nel 2019 dei campi di internamento extragiudiziale a breve termine in cui gli uiguri sono stati rinchiusi senza accuse. Tuttavia, sebbene l’attenzione si sia concentrata sui campi, migliaia di uiguri sono rinchiusi per anni o addirittura decenni in prigione per quelle che gli esperti dicono essere accuse inventate di terrorismo.

Il contadino uiguro Rozikari Tohti era conosciuto come un uomo pacato, amante della famiglia, con tre figli e senza il minimo interesse per la religione. Quindi suo cugino, Mihrigul Musa, è rimasto scioccato nello scoprire che Tohti era stato rinchiuso in prigione per cinque anni per “estremismo religioso”. Ha detto che conosceva altri che avrebbero più probabilità di essere travolti dalla repressione della religione da parte dello Xinjiang, come un altro cugino che pregava ogni settimana, ma non Tohti.

Il portavoce dello Xinjiang Elijan Anayat ha affermato che le sentenze sono state eseguite in conformità con la legge.

“Non prenderemmo mai di mira specifiche regioni, gruppi etnici o religioni, tanto meno gli uiguri”, ha detto Anayat. “Non faremmo mai del male al bene, né rilasceremo il male”.

L’elenco offre lo sguardo più ampio e dettagliato mai visto su chi è in prigione nello Xinjiang. È stato ottenuto dallo studioso dello Xinjiang Gene Bunin da una fonte anonima che si è descritto come un membro della maggioranza cinese Han cinese “opponendosi alle politiche del governo cinese nello Xinjiang”.

La Cina ha lottato per decenni per controllare lo Xinjiang, dove gli uiguri si sono a lungo risentiti per il governo pesante di Pechino, sfociato in violenti scontri con il governo dominato dagli Han. Con gli attacchi dell’11 settembre negli Stati Uniti, i funzionari cinesi hanno iniziato a usare lo spettro del terrorismo per giustificare controlli severi.

La repressione ha preso il sopravvento nel 2017, dopo una serie di accoltellamenti e bombardamenti effettuati da un piccolo manipolo di militanti uiguri. Il governo cinese ha difeso le detenzioni di massa come legittime e necessarie per combattere il terrorismo.

Nel 2019, i funzionari dello Xinjiang hanno dichiarato chiusi i campi di detenzione a breve termine e hanno affermato che tutti coloro che descrivevano come “tirocinanti” si erano “diplomati”.

Ma le prigioni restano. Lo Xinjiang ha iniziato a costruire prigioni in tandem con la repressione, e anche quando i campi sono stati chiusi, le prigioni si sono espanse. Almeno alcuni campeggi sono stati convertiti in centri di detenzione, compreso uno che è stato trasformato in un centro di detenzione preventiva due volte più grande della Città del Vaticano e che si stima abbia una capacità di 10.000 persone o più .

Le immagini satellitari ottenute e analizzate da BuzzFeed rivelano che nell’aprile 2021 il governo cinese aveva abbastanza spazio carcerario nello Xinjiang per coprire un terzo dell’isola di Manhattan. Nel frattempo, la Cina ha dichiarato il successo nel mantenere lo Xinjiang al sicuro.

“Negli ultimi cinque anni, lo Xinjiang è stato libero da violenti incidenti terroristici”, ha affermato a febbraio il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. “Persone di tutte le etnie hanno vissuto una vita felice e pacifica”.