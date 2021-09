Cina. L’Afghanistan si è sbarazzato dell’occupazione militare straniera. Nuova pagina di pace

- Advertisement -

AgenPress – La Cina ha descritto la politica degli Stati Uniti in Afghanistan come “irrealizzabile” e ha affermato che crollerà sulla scia del ritiro dal paese. La politica degli Stati Uniti di imporre valori e sistemi sociali ad altri paesi è destinata a essere impraticabile e finirà solo con un fallimento”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin in un briefing quotidiano martedì. L’Afghanistan si è sbarazzato dell’occupazione militare straniera; l’Afghanistan le persone hanno inaugurato un nuovo punto di partenza per la pace e la ricostruzione nazionale; la storia dell’Afghanistan ha aperto una nuova pagina”.

La Cina rispetta “la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Afghanistan” e insiste sul “non intervenire negli affari interni dell’Afghanistan”, aggiungendo che la Cina perseguirà una politica amichevole orientata verso tutto il popolo afghano.

“La storia e la realtà dell’Afghanistan hanno dimostrato che il raggiungimento della pace, della stabilità e dello sviluppo economico richiede [al paese di stabilire] una struttura politica aperta e inclusiva, di perseguire una politica interna ed estera moderata e stabile e di recidere tutti i collegamenti con tutte le organizzazioni terroristiche”, ha detto ancora Wang.

“La Cina continuerà a mantenere una stretta comunicazione e coordinamento con tutte le parti in Afghanistan e con la comunità internazionale e a fornire supporto e assistenza nell’ambito delle sue capacità al fine di ripristinare la pace, ricostruire l’economia, combattere tutte le organizzazioni terroristiche, incluso il Movimento islamico del Turkestan orientale e integrare nella comunità internazionale”.