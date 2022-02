Cina. Lanciato il razzo Long March-8 per inviare 22 satelliti nell’orbita spaziale per monitorare l’ambiente geologico

- Advertisement -

AgenPress – La Cina ha lanciato un razzo Long March-4C per posizionare un nuovo satellite di osservazione terrestre nello spazio.

Il razzo è stato lanciato alle 7:44 (ora di Pechino) di domenica dal Jiuquan Satellite Launch Center nel nord-ovest della Cina e ha presto inviato il satellite L-SAR 01B nella sua orbita preimpostata.

Il satellite sarà utilizzato per monitorare l’ambiente geologico, le frane ei terremoti della Terra.

La missione ha segnato il 408° volo dei razzi portanti della Lunga Marcia, secondo il centro di lancio.

L’L-SAR 01 cinese è un gruppo satellitare composto da due satelliti dotati di radar ad apertura sintetica (SAR) in banda L, ovvero l’L-SAR 01A e l’L-SAR 01B. Il primo è stato inviato nello spazio il 26 gennaio.

“SAR” si riferisce a un sistema radar di imaging a microonde che emette onde elettromagnetiche sulla Terra e riceve echi. Può scattare foto ad alta definizione a microonde della superficie terrestre.

I due satelliti avranno il compito di fornire dati per supportare l’uso delle risorse terrestri, della mappatura, della silvicoltura e della prevenzione dei disastri e dei soccorsi. Rafforzeranno significativamente le capacità di risposta rapida in caso di disastro naturale, ha affermato la China National Space Administration in una dichiarazione.

Sia i satelliti che il razzo sono stati costruiti dalla Shanghai Academy of Spaceflight Technology, una sussidiaria della China Aerospace Science and Technology Corporation.

Il razzo colma una lacuna nell’ambito della capacità di lancio della Cina verso l’orbita solare sincrona e soddisfa le esigenze di oltre l’80% delle missioni di lancio per veicoli spaziali a media e bassa orbita.

Xiao Yun, comandante in capo del razzo, ha detto che fuori dal sito di lancio di Wenchang è in fase di costruzione un impianto di assemblaggio e collaudo per la famiglia Long March-8 il quale, una volta completato, dovrebbe ridurre l’intervallo tra un lancio e l’altro di questo tipo di razzi a sette giorni, consentendo 50 invii all’anno.