Cina. L’areo caduto a marzo fu atto voluto dal pilota. Morirono 132 passeggeri e l’equipaggio a bordo

In una dichiarazione China Eastern ha affermato che non sono emerse prove che potrebbero determinare se ci fossero o meno problemi con l’aereo coinvolto nell’incidente. La compagnia aerea ha dichiarato al Journal che le condizioni di salute e familiari dei piloti erano buone e ha aggiunto che anche la loro situazione finanziaria era in buone condizioni.

“Qualsiasi speculazione non ufficiale può interferire con le indagini sull’incidente e influenzare il reale progresso dell’industria del trasporto aereo globale”.