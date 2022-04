Cina. Media statali difendono la Russia su strage civili a Bucha. “Gli ucraini hanno diretto un bello spettacolo”

- Advertisement -

AgenPress – Immagini scioccanti che mostrano i corpi di civili sparsi per le strade di Bucha, un sobborgo della capitale ucraina Kiev, hanno suscitato orrore globale negli ultimi giorni e hanno sollevato l’urgenza delle indagini in corso su presunti crimini di guerra russi. Ma una narrativa completamente diversa si sta svolgendo sui media statali cinesi.

Lì, i resoconti dei media nazionali sulle vittime civili a Bucha si sono affrettati a sottolineare la confutazione russa, con due importanti servizi televisivi dell’emittente nazionale CCTV questa settimana che hanno evidenziato affermazioni infondate da Mosca secondo cui la situazione è stata messa in scena dopo che le forze russe si sono ritirate dall’area.

In un rapporto, una didascalia che cita la Russia con le parole “Gli ucraini hanno diretto un bello spettacolo”, lampeggia su filmati molto sfocati della città ucraina.

Le accuse di crimini di guerra alzano la posta in gioco per la posizione della Cina. L’apparente potenziamento della propaganda russa da parte di Pechino è coerente con la sua posizione dall’inizio dell’invasione, poiché si rifiuta di condannare la Russia – in patria o nella sua diplomazia – anche se il bilancio delle vittime civili cresce.