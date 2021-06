Cina, Mollicone (FDI): “Solidarietà a Apple Daily, Governo protesti in sede internazionale”

- Advertisement -

AgenPress. “Solidarietà a Apple Daily che oggi va in edicola per l’ultima volta. Dopo gli arresti sommari e il congelamento dei beni se ne va via la principale voce di libertà a Hong Kong.

Il governo italiano protesti ufficialmente con l’ambasciatore cinese in Italia e nei sedi internazionali. Il garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo è il maggiordomo del governo cinese in Italia.

I grillini sono le quinte colonne di Pechino: anche per questo non ci stupisce il tentativo continuo di chiudere Radio Radicale e togliere i fondi all’edicola nazionale ai danni del pluralismo e dei posti di lavoro.

Il ministro degli Esteri Di Maio dov’è finito? Si è distratto? Invece di legittimare l’accordo sulla Via della Seta contrario agli interessi nazionale difenda in sede internazionale i diritti umani degli hongkonghesi e degli uiguri violati costantemente dal regime comunista di Pechino.”

Così il componente dell’Alleanza Interparlamentare sulla Cina, deputato Federico Mollicone.