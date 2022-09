Cina. Nasce il “detective” per ritrovare gli animali smarriti. 68mln di cinesi possiedono un cane o un gatto

- Advertisement -

AgenPress – In Cina, la proprietà di animali domestici è aumentata notevolmente negli ultimi anni con oltre 68 milioni di persone che possiedono un gatto o un cane nel 2021.

Molti di questi animali sono considerati un altro membro della famiglia.

La tendenza degli animali domestici ha portato alla nascita di una nuova industria di “detective per animali domestici” mirata non solo ad aiutare a ritrovare animali smarriti, ma anche a insegnare ai nuovi proprietari sui loro animali domestici e su come prendersene cura.