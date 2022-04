Cina. Non c’è alcun piano concreto per investimenti energetici russi

- Advertisement -

AgenPress – Il colosso statale cinese del petrolio e del gas CNOOC afferma di non avere piani concreti per raccogliere gli investimenti energetici russi abbandonati dalle aziende occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina. Lo riporta la Bbc

Il Telegraph ha recentemente riferito che Shell era in trattative con CNOOC per vendere una partecipazione in un enorme giacimento di gas naturale liquefatto in Russia.

Ma il capo delle finanze della CNOOC, Xie Weizhi, ha detto a Reuters: “Attualmente il conflitto Russia-Ucraina è in una fase complessa. Stiamo monitorando la situazione e non abbiamo ancora alcun piano o azione concreta”.

Ha aggiunto che in primo luogo non era chiaro come le imprese occidentali avrebbero scaricato i loro investimenti, dal momento che avrebbero dovuto ottenere l’approvazione dalla Russia per farlo.

“Non capiamo come loro (le major globali) usciranno dalla Russia e questo di per sé avrebbe bisogno dell’approvazione del paese ospitante”.