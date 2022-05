Cina. Oms contro “tolleranza zero”. Considerare “diritti umani ed economia” Replica: “dichiarazioni irresponsabili”

- Advertisement -

AgenPress – Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ieri aveva detto di non ritenere “sostenibile” la politica zero-Covid della Cina, “considerando il comportamento del virus”.

Parlando dopo Tedros, il direttore dell’Oms per le emergenze Mike Ryan ha affermato che anche l’impatto delle politiche di contrasto della pandemia sui diritti umani deve essere preso in considerazione, oltre a quello sull’economia.

La Cina è sempre rimasta fedele alla strategia intrapresa a inizio 2020, mentre pressoché qualsiasi altro paese al mondo ha scelto la convivenza con il virus per riaprire le proprie economie e ripristinare le libertà personali. Ogni volta che si scatena un focolaio di coronavirus, anche piccolo, le autorità mettono in lockdown aree anche ampie. Shanghai, una città di 25 milioni di persone, è chiusa da quasi sei settimane.

Oggi la Cina ha replicato di difendere la sua ‘tolleranza zero’ al Covid sollecitando il direttore generale dell’Oms dall’astenersi dal fare “dichiarazioni irresponsabili”, dopo aver definito ieri “non sostenibile” il contenimento antipandemico di Pechino. L’azione della Cina contro il Covid-19, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian “evolve in base alla situazione e tiene il ritmo dei cambiamenti. Si differenzia chiaramente da altri Paesi che sostengono l’immunità di gregge e le politiche rilassate”. La scorsa settimana la leadership del Pcc aveva ribadito la “piena validità’ delle sue politiche.

La Cina auspica che le persone in questione guardino alle sue politiche contro la pandemia “in modo obiettivo e razionale” ed evitino “dichiarazioni irresponsabili”, ha aggiunto Zhao nel briefing quotidiano. La linea dura perseguita da Pechino contro l’ultima ondata di contagi legata alla variante Omicron ha innescato forti proteste a Shanghai per la gestione del prolungato lockdown a cui l’hub finaizario cinese è sottoposto da oltre un mese, mentre anche la capitale cinese sta lottando per scongiurare blocchi draconiani, malgrado le misurre adottate progressivamente dai funzionari locali facciano presagire lo scenario peggiore. Oggi, ad esempio, è stata decisa la chiusura al pubblico della Città Proibita fino a “nuova comunicazione”.