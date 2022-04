Cina. Pechino chiude tutte le scuole. Già 21 mln di cittadini si sono sottoposti al test

- Advertisement -

AgenPress – Pechino sta chiudendo tutte le scuole cittadine in un ulteriore inasprimento delle restrizioni COVID-19, poiché la capitale cinese cerca di prevenire un’epidemia più ampia.

La città di 21 milioni di persone ha già ordinato tre round di test di massa questa settimana, con il terzo in arrivo venerdì.

Giovedì, l’Education Bureau della città ha ordinato a tutte le scuole di terminare le lezioni da venerdì e ha affermato di non aver deciso quando sarebbero riprese.

Inoltre, non era chiaro se le scuole sarebbero state in grado di offrire lezioni online o consentire agli studenti che devono affrontare esami cruciali di tornare in classe.

Pechino ha annunciato giovedì 50 nuovi casi, due dei quali asintomatici, portando il totale dell’ultima ondata di infezioni a circa 150.

Gli studenti costituiscono oltre il 30% dei casi totali, con cluster legati a sei scuole e due asili a Chaoyang.

Ai residenti di due complessi residenziali nel distretto di Chaoyang a Pechino è stato ordinato di rimanere all’interno e alcune cliniche e attività commerciali hanno chiuso.

Pechino si è mossa più rapidamente di molte città cinesi per imporre restrizioni, mentre il numero dei casi rimane basso e la portata dell’epidemia è ancora gestibile.