Cina. Peng Shuai appare in un torneo. Francia e Gran Bretagna avevano chiesto prova che fosse viva e in salute

AgenPress – La star del tennis cinese Peng Shuai è apparsa oggi a un torneo di tennis di Pechino, secondo le foto ufficiali dell’evento, dopo le pressioni internazionali per ottenere informazioni sulla sua salute. Peng appare con giacca blu e pantaloni bianchi sportivi alle Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals, secondo le foto pubblicate sull’account Weibo ufficiale del China Open.

Si tratta della prima apparizione pubblica della Peng da quando le sue accuse di abuso sessuale sono state ampiamente censurate sul web dalla Cina.

La due volte campionessa di doppio del Grande Slam non era stata vista pubblicamente da quando all’inizio di questo mese aveva affermato che l’ex vicepremier Zhang Gaoli l’ha “costretta” a fare sesso durante una relazione extraconiugale durata diversi anni.

A seguito di una protesta globale, anche da parte delle superstar del tennis e delle Nazioni Unite, i giornalisti dei media statali cinesi hanno rilasciato una raffica di filmati che pretendono di mostrare che tutto vada bene per la Peng.

Un video dell’evento, twittato dall’editore del quotidiano Global Times, Hu Xijin, mostra la tennista cinese in piedi in uno stadio tra un gruppo di ospiti i cui nomi vengono annunciati tra il fragore degli applausi. Un giornalista del Global Times ha twittato un altro video che mostra Peng che firma autografi per i bambini in quello che sembra essere lo stesso stadio, prima di posare per le foto con loro.

“Aspetto solo una cosa: che Peng Shuai parli. Se le autorità cinesi vogliono fare chiarezza, devono permetterle di parlare, di dire dove si trova, come vive e quello che fa. Se le viene impedito, se c’è stata un’evidente scomparsa, saremo costretti a trarne delle conseguenze diplomatiche”, aveva detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ai microfoni di e Grand Jury, di Rtl, Le Figaro e Lci, rispondendo a una domanda sui recenti video che mostrano la tennista cinese.

Anche la Gran Bretagna aveva esortato la Cina a fornire “prove verificabili” in merito “alla sicurezza e al luogo in cui si trova” la star del tennis . “Siamo estremamente preoccupati per l’apparente scomparsa di Peng Shuai e stiamo seguendo da vicino il caso”, ha detto il ministero degli esteri in una nota, aggiungendo che Pechino “dovrebbe fornire urgentemente prove verificabili in merito alla sua sicurezza e al luogo in cui si trova”.