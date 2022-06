Cina. Polemiche per video di donne prese a pugni, calci, afferrate e trascinate per i capelli a terra

- Advertisement -

AgenPress – Nove persone sono state arrestate in Cina a seguito di un’aggressione a quattro donne nella città settentrionale di Tangshan venerdì, ha affermato la polizia locale in una dichiarazione sabato.

Il filmato di sicurezza grafico che mostra le scene dell’incidente è stato pubblicato sui social media venerdì, scatenando l’indignazione nazionale e scatenando accese discussioni online sulla sicurezza e sui diritti delle donne in Cina.

I filmati di sorveglianza con data e ora che circolano ampiamente online mostrano un uomo che entra in un ristorante barbecue intorno alle 2:40 ora locale di venerdì e passa davanti a una donna che è seduta e mangia con i suoi compagni. L’uomo si avvicina a una delle donne e le mette una mano sulla schiena, prima che lei lo afferri per il polso e lo spinga via.

La donna può essere ascoltata mentre lo interroga, come mostrano i filmati di sorveglianza. A seguito della resistenza della donna, l’uomo risponde schiaffeggiando la donna in faccia.

Inizia una colluttazione tra i due, come mostrano i filmati di sorveglianza. La donna cerca di allontanarlo tentando di colpirlo con una bottiglia di vetro.

Il filmato di sorveglianza mostra gli amici della donna che cercano di fermare la rissa e vengono picchiati dall’uomo, così come un gruppo di altri uomini che si precipitano nel ristorante.

Nel filmato, si possono vedere diverse donne prese a pugni, calci, afferrate e trascinate per i capelli a terra.

Il filmato grafico che mostra le donne picchiate ha causato una protesta nazionale per la sicurezza delle donne. Dopo che il video è diventato pubblico, venerdì pomeriggio la polizia di Tangshan ha pubblicato una dichiarazione in cui affermava di aver identificato i sospetti e di cercarli.

In un’altra dichiarazione rilasciata venerdì, la polizia di Tangshan ha affermato che due donne erano state mandate in ospedale dopo essere state aggredite e si trovavano in condizioni stabili, mentre altre due donne hanno riportato ferite lievi.

Sabato, la polizia locale ha inviato un aggiornamento dicendo di aver arrestato tutti e nove i sospetti, inclusi sette uomini e le loro due compagne. L’aggiornamento afferma che le due donne vittime che avevano subito ferite non mortali erano in cura in ospedale ed erano in condizioni stabili.

L’incidente è stato ampiamente discusso sui social media cinesi durante il fine settimana e ha scatenato la rabbia dell’opinione pubblica nel paese. Alcune persone online mettono in dubbio la sicurezza delle donne in Cina, mentre altre discutono della violenza sistematica contro le donne nel paese.