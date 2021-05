Cina. Popolazione cresce del +5,38%. 1,411 miliardi di persone a fine 2020

AgenPress – La popolazione della Cina si è attestata a 1 miliardo e 411,78 milioni di persone alla fine del 2020: secondo i dati del Settimo censimento decennale, l’incremento è stato di 72,06 milioni di persone (+5,38%) rispetto al Sesto censimento effettuato nel 2010. Il tasso di crescita annuale è stato pari allo 0,53%, in calo dello 0,04% sullo 0,57% registrato in media tra il 2000 e il 2010, secondo i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica.

La popolazione cinese è cresciuta al ritmo più lento dagli anni ’60: il +5,38% medio annuo del decennio al 2020 riflette i timori di un calo demografico incombente in una società che invecchia e vede rallentare i tassi di natalità, con un forte calo della forza lavoro nella seconda economia più grande del mondo. “L’adeguamento della politica di fertilità della Cina ha ottenuto risultati positivi”, ha detto Ning Jizhe, commissario del funzionario del National Bureau of Statistics, presentando il Settimo censimento. L’invecchiamento della popolazione “ha imposto una pressione continua sullo sviluppo equilibrato a lungo termine della popolazione nel prossimo periodo”. Il tasso di natalità della Cina è in costante calo dal 2017, nonostante l’allentamento della decennale “politica del figlio unico”: nel 2020 le nascite “sono state 12 milioni, che rappresentano un buon numero”, ha rilevato Ning. La dimensione media di una famiglia è ora di 2,62 persone, in calo rispetto alle 3,10 persone di dieci anni fa. “Le famiglie hanno continuato a ridimensionarsi per la crescente mobilità della popolazione e del fatto che i giovani dopo i matrimoni vivono separati dai genitori con condizioni abitative migliori”.